两名以色列官员向美国新闻网站Axios披露，美国和以色列以及多个阿拉伯国家的军事参谋总长上周在德国秘密会晤，讨论了针对伊朗的战争以及中东地区更广泛的紧张局势。

Axios星期二（9月15日）报道，由美国中央司令部司令库珀召集的这次闭门会议，参与国事前均未对外宣布。虽然过去也曾举行类似会议，但这次是自美以与伊朗开战六个多月来，首次举行此类会晤。

与会的中东国家包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、科威特、卡塔尔、约旦、埃及。

消息人士说，库珀向与会者做出保证，尽管美军在当地的基地遭到伊朗袭击，但美军绝不会撤出中东地区。同时，他还向与会代表介绍美国旨在保障和扩大霍尔木兹海峡船只通行的计划。

一名以色列官员透露，以色列国防军总参谋长扎米尔向与会各方通报以军多线作战的最新进展。

美国中央司令部发表声明，确认日前在德国主持一场计划内的会议，并与来自八个国家的高级军事将领共同探讨深化中东安全合作的潜在契机。

据悉，以色列和沙特正在美国中央司令部的协助下，探讨以色列如何支持沙特针对也门胡塞武装的军事行动，并参照此前支持阿联酋的模式，提供情报、监视、侦察方面的协助。