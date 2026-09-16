（伦敦综合讯）一项国际研究发现，空气污染可能与较高的自杀风险有关。

英国《卫报》报道，英国贝尔法斯特女王大学科学家分析29项研究后发现，接触空气中的细颗粒物和二氧化氮（nitrogen dioxide），与自杀死亡、自杀未遂及出现自杀念头的风险上升有关。

研究人员还对另外16项研究进行分析，结果显示，二氧化硫（sulphur dioxide）、臭氧等空气污染物，以及噪音污染，可能与较高的自杀风险有关。不过，光污染和水污染与自杀风险之间的关系尚不明确。研究结果刊登在《流行病学与社区卫生期刊》。

研究人员说，环境污染可被纳入自杀预防策略考量，自杀预防也应被视为公共卫生问题。他们认为，通过减少污染、加强跨领域合作和采取针对性的公共卫生措施，可能有助于降低自杀风险。

不过，多名专家提醒，研究只能显示污染与自杀风险存在关联，并不能证明空气污染直接导致自杀念头或行为。

英国慈善机构撒玛利亚会（Samaritans）高级研究与实证主管穆迪说：“自杀原因十分复杂，已有证据显示，多种因素都会影响自杀风险。我们不能忽视人们生活的环境，尤其是居住条件方面的不平等。”

英国皇家精神科医学院成人精神科系主任范尼克尔也指出，空气污染与社会经济状况、城市生活、身体健康和居住环境等因素密切相关，这些因素也会影响心理健康。

剑桥大学生物统计学教授伯吉斯也指出，污染地区可能在其他方面存在差异，因此仍需进一步研究确认因果关系。

世界卫生组织数据显示，全球每年有超过72万人死于自杀，自杀也是全球15至29岁人群第三大死因。