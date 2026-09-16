韩国首尔中央地方法院星期三（9月16日）就韩国政府针对朝鲜提起的损害赔偿诉讼作出判决，裁定朝鲜应就单方面炸毁韩朝联络办公室大楼，向韩国政府赔偿约446亿韩元（约4160万新元）。

韩联社报道，首尔中央地方法院当天就这起索赔诉讼案判决原告胜诉，但未说明判决理由。这是韩国政府首次以原告身份起诉朝鲜并胜诉。

韩朝联络办公室成立于2018年9月。2018年4月，时任韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩在板门店会晤后发表《板门店宣言》，宣布双方将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。

朝韩联络办公室是根据《板门店宣言》协议内容设立的朝韩历史上首个联络办公室，于2018年9月正式启动运营。联络办公室主要履行朝韩联系与交涉、政府间会谈与磋商、民间交流与援助、为双方人员往来提供便利等职能。

2020年6月16日，朝鲜以韩国民间组织散布反朝传单为由，彻底炸毁当时位于朝鲜开城工业园区的韩朝联络办公室大楼。据朝中社报道，朝方此举是有关部门为了顺应民心而实施的反制措施。韩国统一部于2023年6月对朝鲜提起相关诉讼。