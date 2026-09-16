日本首相兼自民党总裁高市早苗星期三（9月16日）上午在党总部召开总务会特别会议，敲定党内人事安排，多数人留任。

综合共同社和新华社报道，在党内要职方面，副总裁麻生太郎、干事长铃木俊一等留任，国会对策委员长梶山弘志接替有村治子担任总务会长。此外，曾担任副内阁秘书长的村井英树接替梶山弘志担任国会对策委员长。

自民党参议院干事长石井准一被撤换，由青木一彦接任。《日本经济新闻》15日报道称，有观点认为，高市早苗对石井准一此前围绕预算审议日程所做的国会运作感到不满。

留任的高层包括干事长铃木俊一、政务调查会长小林鹰之和选举对策委员长西村康稔；原国会对策委员长梶山弘志被任命为总务会长。副总裁麻生太郎也留任，标志着新领导班子正式启动。

高市早苗在会上说：“党与政府必须团结一致，克服严峻挑战，通过政策开创未来；我们要持续努力，直到民众能切实感受到经济增长带来的繁荣与安心。”

报道称，高市早苗将在17日改组内阁。外交部长茂木敏充、财政部长片山皋月、国防部长小泉进次郎、内阁秘书长木原稔拟留任。18日预计将实施对副部长和政务官的人事安排。