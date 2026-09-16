三名知情人士透露，韩国晶片制造商SK海力士正与英特尔磋商一项协议。若谈成，SK海力士将首次在美国生产存储晶片。

路透社报道，知情人士称，其中一个可能方案，是SK海力士（SK hynix）租用英特尔（Intel）在俄亥俄州规划已久的晶片制造厂的一部分设施。其中两名知情人士说，另一个方案是，SK海力士与英特尔及其他有意锁定存储晶片供应的大型云服务公司组成合资企业。

若能达成协议，不仅能缓解英特尔目前面临的困境，对特朗普政府而言也将是一大胜利。特朗普政府一直向晶片制造商施压，要他们在美国设厂，因为人工智能（AI）和数据中心领域的持续投资加剧了存储晶片的严重短缺。

不过消息人士指出，来自首尔方面的潜在反对可能是一个主要障碍。

其中一名消息人士将目前的谈判描述为探索性，并强调尚未有任何决定。他也说，SK海力士还可能考虑其他交易架构方案。

这是SK海力士与英特尔的潜在交易细节首次曝光。不过路透社尚不知道SK海力士可能会在俄亥俄州生产何种类型的晶片。

SK海力士在给路透社的一份声明中说，公司正在评估各种措施，包括增设生产基地以提升存储业务竞争力，但目前尚未做出任何决定。

英特尔拒绝对“传闻”置评，但强调公司正持续对俄亥俄州项目进行投资，以做好厂区前期准备。

针对SK海力士的潜在计划，韩国产业通商资源部表示，这属于企业自主决策，但若涉及“国家核心技术”，必须根据《产业技术保护法》接受审查。

美国商务部未回应置评请求。

SK海力士的产品线包括用于服务器、个人电脑和智能手机的DRAM（动态随机存取内存）晶片，以及用于长期数据存储的NAND闪存晶片。此外，SK海力士也是全球领先的AI处理器高带宽内存（HBM）供应商。