（伦敦综合讯）随着中东战事推高能源成本，世界各地的抗议者纷纷走上街头，对燃料价格飙升和轮流停电表达愤怒。

上周，受美国在波斯湾地区进一步打击伊朗油轮以及也门战事重燃威胁曼德海峡航运安全影响，油价回升至每桶100美元（约127新元）以上。

美国有线电视新闻网（CNN）报道指，对美国而言，这意味着汽油价格上涨，对于那些冬季依赖取暖油供暖的家庭来说，情况尤为严峻。分析人士预测，受伊朗战事影响，燃料价格将大幅上涨30%。

叙利亚上周末因燃油价格飙涨，引发自阿萨德政权倒台近两年来规模最大的示威。

叙利亚政府将柴油价格上调约40%至每公升175叙利亚镑（约1.82新元），天然气价格也调高超过25%。

政府解释，这次大幅涨价是因为全球燃料价格飙升，加上当地最大炼油厂巴尼亚斯炼油厂维修，导致国家更加依赖进口。

非营利机构武装冲突地点和事件数据项目（ACLED）称，示威者上星期天（9月13日）封锁叙利亚东北部一条快速公路，并在现场焚烧轮胎和拦截油罐车。

在菲律宾，运输团体马尼贝拉（Manibela）成员星期一举行罢工，抗议燃油价格上涨，呼吁政府提供燃料补贴并取消燃油税。

当地石油公司再次调高油价，星期二（15日）起，汽油每公升上涨5.68比索（约0.12新元），柴油和煤油价格也于本周上调。

菲律宾能源部长加林星期二宣布，政府已扫除障碍，未来或可降低石油产品的消费税。

危地马拉上周也有卡车司机等示威者封锁公路，抗议燃料价格上涨；当地国会正审议一项对油价设定上限直至年底的相关法案。

葡萄牙、法国近期也出现司机、渔民等抗议活动，要求政府缓解燃料成本压力。

葡萄牙政府星期一（14日）宣布新一轮缓解措施，包括向货运业者、德士司机、消防服务及社会服务领域提供援助。

与此同时，中东地区供应中断情况加剧，买家急于确保能源供应，导致美国至亚洲的原油运输成本飙升至历史新高。

波罗的海交易所的数据显示，截至星期二，租用一艘超大型原油运输船将200万桶原油从美国墨西哥湾沿岸运往中国，费用约为4480万美元。

这一数字创下历史最高纪录，较前一天的3900万美元大幅上涨；2月下旬中东局势紧张升级之前，有关运输成本约为1780万美元。