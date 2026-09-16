一架美国全国广播公司（NBC）的直升机在报道一起致命巴士事故时坠毁并起火，造成三人丧生。

综合路透社和法新社报道，NBC在电视直播中宣布，这架“NewsChopper 4”直升机星期二（9月15日）晚上7时左右（新加坡时间星期三早上10时）在洛杉矶圣费尔南多谷（San Fernando Valley）的一处仓库附近坠毁，并起火燃烧。

洛杉矶消防局说，直升机坠毁后，至少有四辆汽车和两个集装箱起火。超过70名消防员赶赴现场展开灭火行动。

当局随后证实，事故造成三人死亡，另外两人被送往医院。

NBC确认，机上遇难者包括记者莫雷诺（Eliana Moreno）和飞行员马西尼夫（George Marciniw）。第三名遇难者似乎是一名行人。

直升机由NBC旗下的Angel City Air公司运营。目前不确定直升机上当时共有多少人，也不清楚坠机原因，美国国家运输安全委员会（NTSB）和联邦航空管理局（FAA）将对这起事故展开调查。

这起直升机坠毁事故发生前，当地星期二较早时候发生一起交通事故，一辆洛杉矶地铁巴士与一辆车子相撞，造成至少两人死亡。

据媒体报道，多架电视台新闻直升机当时正在报道这起巴士事故，其中，NBC的一架直升机不幸坠毁。

洛杉矶市长巴斯说，查茨沃思直升机坠毁事故及巴士相撞事故造成人员死亡，让她“深感悲痛”。加利福尼亚州州长纽森也表达了慰问。

洛杉矶是美国第二大城市，也是一个竞争激烈且拥挤的媒体市场，各电视台为争夺新闻报道展开激烈的竞争。

许多电视台经常采用空中报道的方式，派遣直升机进入本就繁忙的城市上空，报道从火灾到惊心动魄的汽车追逐战等各类事件。

新闻媒体直升机上通常有两名机组人员，包括一名飞行员、一名兼任摄像工作的记者，后者经常在空中进行现场报道。