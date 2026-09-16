欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟正敞开大门，接纳加拿大成为首个“准成员国”（associate member），这是欧盟现行条约中并未明确规定的。

综合法新社和路透社报道，冯德莱恩星期三（9月16日）在斯特拉斯堡向欧洲议会发表年度演讲时说：“伙伴关系是欧洲的战略选择，也是对基于规则的国际体系出现分裂局面的回应。”

她说：“我们看待世界的方式相同，从人工智能到气候变化，从北极到地缘政治。我们也一直站在一起：支持乌克兰、加强防务、保障原材料和供应链。但最重要的是……欧洲和加拿大都相信民主。”

她也说：“我们希望将与加拿大的关系提升至尽可能高的水平，因此我愿与您携手努力，为加拿大成为欧盟首个准成员国敞开大门。”

在提议加拿大成为“准成员国”后，冯德莱恩走向加拿大总理卡尼并与他拥抱，全场议员起立为卡尼鼓掌致意。

她说，欧盟和加拿大将在制造业、人工智能、关键矿产和能源等多个领域开展合作。“我们将发展智能制造业，建立科技联盟，整合双方的国防工业基础，并将北极打造为双方合作的旗舰项目。”

冯德莱恩强调，“这是一种不针对任何其他国家的伙伴关系”，可能意在避免激怒美国总统特朗普。

卡尼本周较早时候说，加拿大希望与欧盟建立“独特的联盟”，但无意加入欧盟。冯德莱恩邀请卡尼前往斯特拉斯堡，与她一同出席欧洲议会会议。卡尼将于星期四（17日）发表演说。

冯德莱恩的宣布标志着欧盟政策出现重大转变。欧盟过去一直不愿采用灵活的成员类别；今年5月，德国提出让乌克兰先成为欧盟准成员、再迈向正式加入欧盟的建议时，欧盟成员国的反应也较为冷淡。

冯德莱恩呼吁成员国携手合作

冯德莱恩星期三也呼吁欧盟成员国携手合作，与加拿大建立新的伙伴关系，以应对气候变化、来自中国的竞争以及其他重大挑战。

她说，欧盟正处于一个“充满公开敌意”的世界之中，而成员国之间的团结是唯一的解决之道。“我们的道路很明确：建设一个拥有行动能力的独立欧洲。”

她也说：“我们的联盟正处于史上最强盛的时期，但同时也可能让人感到前所未有的岌岌可危。”

这个由27国组成的联盟正面临俄乌战火的冲击。在贸易及其他议题上，欧盟也面临着来自特朗普治下的美国，以及日益强势的中国的激烈竞争。

欧盟内部也面临严峻挑战，包括持“疑欧”立场的极右翼势力日益抬头。这一点在德国的地方选举中已有所体现，并削弱了总理默茨的地位。民调也显示，勒庞是明年法国总统大选中最有力的竞争者。

冯德莱恩也指出，欧盟不仅需要坚持既定的宏大目标以减缓气候变化，还必须加大力度适应气候变化带来的影响。此前三个月，欧洲遭遇史无前例的热浪与山火侵袭。