朝鲜领导人金正恩近期频繁让年仅13岁的女儿金珠爱陪同出席重要官方活动，接班布局日益受到关注。有分析认为，金正恩如此之早地为下一代铺路，可能与自己当年准备不足、仓促接班的经历有关。不过，金珠爱享受的“国家级礼遇”和奢华穿着，与普通朝鲜青年的生活形成强烈反差，也可能为接班埋下民意隐忧。

韩国国家战略研究院朝鲜研究中心主任李永钟9月14日在YouTube频道“喂吃的TV”分析，父亲金正日迟迟没有确定接班人，直到健康恶化后才加速权力交接，使金正恩仅接受约三年正式接班训练，便在年仅20多岁时接掌最高权力。

李永钟认为，这段经历可能促使金正恩吸取教训，希望尽早培养下一代，避免重演仓促交接带来的权力斗争和政局动荡。他说，如果金正恩已经决定将权力传给自己的孩子，就会认为“接班教育刻不容缓”。

他指出，金日成1974年将金正日确定为接班人后，直到1994年去世，给予其长达20年的接班准备期。相比之下，金正恩准备时间明显不足。因此，朝鲜如今给予13岁的金珠爱“国家级礼遇”，并持续安排她出席党政军重要活动，并非单纯展示父女关系，而可能是有计划地提升其政治地位和公众认知度。

对于外界长期流传金正恩另有儿子的说法，李永钟称，据他近期向韩国国家情报院内部消息人士了解到的情况，目前并无证据证实金正恩有儿子，过去部分相关判断可能源于对购买儿童礼物等间接情报的过度解读。

不过，金珠爱接班布局也可能面临内部民意挑战。

朝鲜军官出身的脱北者柳成贤11日在YouTube频道“赵汉范TV”说，金珠爱2022年首次随父亲亮相时，外界还可能视为单纯的父女同行，但从近期活动来看，“已经到了非接班人不可的程度”。

他指出，朝鲜从小教育儿童将金正恩视为所有孩子的“父亲”，但现实中普通青少年需要参加劳动，金珠爱却身穿名牌服饰、戴着墨镜出席官方活动，这种巨大反差容易使年轻一代产生相对剥夺感。

金珠爱2022年11月陪同金正恩指导“火星炮-17”型洲际弹道导弹试射时首次公开亮相。此后，她频繁出席军事和政治活动，并曾身穿高级皮衣、毛皮外套，佩戴奢侈品牌太阳镜和名表。

英国广播公司（BBC）今年5月分析，金珠爱的穿着可能具有政治宣传意味，一方面通过成熟造型塑造未来领导者形象，另一方面凸显她不同于普通居民的特殊地位。

不过，柳成贤认为，即使年轻人对这种特权产生不满，在朝鲜严密的社会控制体系下，也很难直接转化为威胁政权稳定的力量。