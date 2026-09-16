欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟将禁止13岁以下儿童使用社交媒体，并规定15岁以下青少年仅能在受监管的情况下有限度地使用社媒。

法新社报道，冯德莱恩星期三（9月16日）在法国斯特拉斯堡向欧洲议会发表年度主旨演讲时说，这个由27个成员国组成的联盟将采取“循序渐进”的策略。

她说：“不同年龄阶段有不同的敏感之处，因此每个年龄层都应有相应的保护措施。”

为此，她宣布13岁以下儿童禁止使用社交媒体，15岁以下青少年不得开设个人账户。“这意味着在13岁至15岁之间，青少年只能使用由父母或监护人设立并监管的‘迷你账户’，这些账户功能受限，且每日使用时间限制在一小时以内。”

对于15岁至18岁的用户，平台必须履行“安全使用”的义务。

在阐述欧盟的方案之前，冯德莱恩特别提到比利时一名14岁女孩奥莱亚（Olea）的遭遇。这名女孩因遭受霸凌于一个月前自杀身亡。冯德莱恩引用她母亲的话说：“我深信，如果没有这些无处不在的网络平台，我的女儿今天依然会活在世上。”

冯德莱恩未提及网络游戏或人工智能（AI）聊天机器人，但根据法新社获取的立法草案，这些服务也将受到相关限制措施的约束。

欧盟委员会主席及负责科技事务的委员维尔库宁（Henna Virkkunen）将于星期四（17日）在法国斯特拉斯堡，正式提交这项拟议中的《儿童法案》（KIDS Act），其中包括分级年龄限制规定。

根据一份草案文件，欧盟也将针对儿童用户禁止使用会成瘾的设计功能，例如所谓的“无限滚动”浏览模式。

草案细节显示，如果平台违反规定，将面临最高相当于年营业额6%的罚款。

冯德莱恩说：“欧洲有能力采取行动。制定规则的是我们，而不是大型科技公司。我们不必接受那些会成瘾的功能。”

她也说：“问题不在于青少年如何使用社交媒体，而在于我们何时以及如何允许社交媒体接触青少年。”

冯德莱恩指出，这种“风险”并不仅限于儿童。“例如，成瘾设计正在伤害所有人。”

她认为，欧洲需要制定更多相关规则，这些规则将于秋季提出。

针对社交媒体的全球抵制浪潮给政策制定者带来巨大压力，越来越多的证据表明社交媒体对儿童的身心健康产生负面影响。

澳大利亚去年成为首个禁止16岁以下青少年使用社交媒体的国家，此举引发其他地区效仿的浪潮。