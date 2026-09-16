（华盛顿综合电）美国特朗普政府对伊朗开战半年来，国防部已耗资约380亿美元。若战事持续，预计每月还将增加约20亿至30亿美元开支；能源价格上涨也将进一步推高美国通胀。

美国国会预算办公室星期二（9月15日）发布报告说，美国国防部对伊朗军事行动的成本估计约380亿美元（约484亿新元），包括补充已消耗的弹药、替换战斗中损失的装备、增加飞行时数，以及其他军事行动和燃油成本。

这一数额与美国战争部长赫格塞斯7月21日在参议院听证会上披露的375亿美元（约477亿新元）大致相当。

报告指出，若冲突持续，国防部成本将继续增加。如果战事维持5月和6月的低强度、零星暴力水平，每持续一个月的成本估计约为20亿美元（约25亿4000万新元）；如果战事升级至7月的大致强度，每月成本则约为30亿美元（约38亿新元）。若暴力程度进一步升级，每月成本可能更高。

预算办公室估计，截至8月1日，补充已消耗弹药的费用高达217亿美元（约276亿新元），是国防部在这场冲突中最大的单项成本。

报告说，由于冲突中大量消耗导弹防御拦截器，重建这些库存很可能需要至少五年时间。“若与拥有大量弹道和巡航导弹的对手发生冲突，这种短缺将尤为棘手。”

预算办公室在报告中特别提到，中国拥有大量这类导弹，在涉及台湾的军事冲突中，这类武器可能发挥重要作用。

此前已有多家媒体报道称，五角大楼武器库存面临短缺。路透社8月曾报道，美国在伊朗战争中几乎用尽所有远程精确制导导弹。

白宫发言人凯利为特朗普的战争决定辩护，强调这是为了防止伊朗伤害美国公民和利益。她坚称美军拥有“充足的军火、弹药和库存，足以实现三军统帅（特朗普）的所有战略目标，甚至绰绰有余”。

五角大楼首席发言人帕内尔也反驳预算办公室关于弹药短缺的报告结论。他说：“我们拥有在总统选定时间和地点实施打击所需的一切条件。”

明年首季美国通胀率料高0.5个百分点

预算办公室是应众议院预算委员会民主党领袖博伊尔的要求展开这项战争成本调查。他在一份声明中指责特朗普发动“灾难性战争”，不仅导致美国军人丧命，还耗费美国纳税人数百亿美元，且开支仍在不断增加。

根据战争部统计平台早前发布的数据，已有18名美军人员在伊朗战争中丧生。

此外，报告也首次提供有关伊朗战争对美国通胀影响的政府估算数据。由于霍尔木兹海峡油气运输和红海航运受扰，预计2027年第一季度的个人消费支出通胀率将比今年2月的预测值高出0.5个百分点；剔除食品和能源价格的核心通胀率，则预计比原先预测高0.3个百分点。

预算办公室指出，核心通胀受到的影响显现较慢，但持续时间更长。