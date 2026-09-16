（华盛顿路透电）一项全球民调显示，尽管民众持续支持国际合作，对国际机构的信任度也有所上升，但对美国或中国担任全球领导角色的接受度偏低，不少人甚至视两国为威胁。

这项由洛克菲勒基金会（Rockefeller Foundation）委托、在34个国家访问超过3万5000人的调查显示，近七成受访者认为，过去一年全球局势恶化。只有38%认为未来五年本国经济会改善。印度和中国的经济乐观情绪分别下跌26和16个百分点，至50%和56%。

尽管普遍悲观，仍有57%受访者认为，各国应合作解决安全等全球挑战，即使需要在部分国家利益上作出妥协。这个比例高于去年调查的55%。

调查也显示，61%受访者支持各国在没有美国或中国参与的情况下合作。

与此同时，60%的受访者接受加拿大在国际事务中发挥领导作用，接受日本和澳大利亚的人分别为58%和55%。欧盟和英国分别为55%和54%，联合国为52%。相比之下，接受美国和中国发挥领导作用的受访者分别只有39%和37%，俄罗斯更低，仅26%。

洛克菲勒基金会副主席佩洛夫斯基说，民调结果显示，加拿大总理卡尼倡导的“中等强国”路线在全球具有公信力。卡尼也曾说，中东战争反映全球秩序失灵。

佩洛夫斯基说：“这反映美国全球领导地位正严重削弱。人们正在讨论全球问题的解决方案，不再问美国人怎么看。这是沉重打击。”

另外，发展中国家与发达经济体的看法差异明显。发展中国家有53%受访者接受中国担任全球领导角色，发达国家则只有23%；对俄罗斯的看法相差27个百分点；对美国则相差17个百分点。

过去一年，国际机构的信任度普遍上升。世界卫生组织的信任度从61%升至69%，联合国则从58%升至62%。

世界银行、国际货币基金组织和国际刑事法院去年在调查中均未获及格评价，今年的信任度增幅最大。世界银行信任度从46%升至55%，国际货币基金组织从43%微升至51%，国际刑事法院从48%升至54%。世界贸易组织则从50%升至57%。

排除受访者对本国的评价后，42%受访者视俄罗斯为重大威胁，认为美国和中国构成重大威胁的分别为34%和30%。

美国则被15个国家的受访者视为最大威胁，其中印度尼西亚受访者比率最高，达73%；巴西为59%、墨西哥为58%、土耳其为57%。