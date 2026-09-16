欧盟委员会主席冯德莱恩说，她支持美国主要人工智能（AI）实验室关于暂停技术开发的呼吁，并称将邀请主要的AI实验室讨论如何应对相关风险。

路透社报道，冯德莱恩星期三（9月16日）在法国斯特拉斯堡向欧洲议会发表年度演讲时，作出上述表态。

冯德莱恩说：“随着尖端模型能力不断增强，这些风险也愈发明显。正在开发中的模型将使黑客攻击达到我们此前无法想象的程度，而且这些模型很快就会落入那些世界观与我们截然不同的对手手中。”

她提到近期发生的AI智能体失控事件，以及开发人员发出的警告。

冯德莱恩说：“最顶尖AI公司的首席执行官们告诉我们，现在是时候放慢模型的开发速度，并控制尖端技术发展的节奏。既然技术开发者都已明确表态，我们也应当采取同样的立场。”

她说，欧盟近期通过具有里程碑意义的AI监管法规，使欧洲有能力引领全球应对相关风险的努力。

她指出，欧洲将与加拿大、英国等志同道合的伙伴合作，采取模型评估、验证及AI安全保障等措施。“我将邀请主要的尖端AI实验室进行讨论，探讨我们如何支持业界目前为控制技术发展节奏所做的努力。”

当前，外界对AI可能带来的潜在危险日益担忧，而她的立场与美国总统特朗普形成鲜明对比。特朗普此前曾对有关AI安全的警告不以为然。

Anthropic首席执行官阿莫迪上周呼吁AI公司放慢提升模型能力的步伐，得到xAI负责人马斯克和OpenAI首席执行员奥尔特曼的支持。