（华盛顿综合电）《日经新闻》引述多名美国海军消息人士报道，美国正考虑采购由日本和韩国等盟友建造的军舰。这一不寻常的举措，旨在跟上中国海军迅猛扩张的步伐。

报道引述一名海军军官说：“我们正积极制定方案，以贯彻总统关于加快舰船交付的意图，同时确保美国造船厂能获得长期投资、进行技术转让，以及扩大劳动力队伍。”

另一名海军军官承认，美军舰艇数量不足。他称：“我们可能会购买一些日本护卫舰。它们非常出色。”

特朗普政府正寻求复苏美国造船业，并在2027财年预算中为海军造船项目拨款660亿美元（约840亿新元）。在本土造船能力恢复之前，华盛顿把目光投向了海外。

据美国海军研究所运营的新闻网站报道，美国正考虑采购在韩国、日本和土耳其建造的护卫舰，其中包括日本三菱重工建造的最上级护卫舰升级版。最上级护卫舰采用先进的自动化技术，但它能否满足美国有关本土造船的规定，以及快速交付的时间表还有待观察。

美国急于重振造船业，在一定程度上受到中国扩军的推动。据日本国防部统计，2001年至2026年间，中国军队的现代化驱逐舰和护卫舰数量增加了近七倍，军事实力迅速逼近美国。

目前，美军仍以970艘舰船位居世界首位，远超中国的700艘。但美国海军部队部署于世界各地，而在亚太地区，中国海军实力越来越不容小觑。

与此同时，美国造船能力仍远远落后于中国，这促使华盛顿转向造船大国韩国和日本，来满足海军造船需求。

另一方面，美国战争部长赫格塞斯与德国防长皮斯托里乌斯周二在五角大楼举行会谈，并签署了一项政治协议。协议旨在深化两国国防制造商之间的合作，让双方企业能通过授权许可的方式，生产对方的某些武器系统。

目前，美国和欧洲都在寻求填补防空导弹与远程打击武器的库存缺口。皮斯托里乌斯指出，德美可通过更紧密地整合各自的优势，加快并加大向两国与其他北约盟友交付急需的各类系统，从而增强自身与整个联盟的战备能力。