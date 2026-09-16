一项民调显示，近十分之一的英国员工曾使用过雇主禁止或不予认可的AI工具，这凸显员工与雇主之间因使用AI而日益加剧的紧张关系。

彭博社报道，德勤（Deloitte）日前公布的民调发现，63%的员工曾在工作中使用AI工具，这表明许多人热衷于利用AI来提升工作效率或加快处理日常琐碎的工作任务。与此同时，在2万5000名受访者中，同样有63%的人担心主管会认为AI能够取代他们的工作。

民调显示，员工渴望拥抱AI，但同时也感到雇主在限制使用权限，或者担心雇主可能以采用AI为借口裁员或压低薪资。

负责这项调查的李保罗（Paul Lee）说，员工往往会同时产生“这能提高我的产出价值”和“这可能会削弱我的个人价值”这两种想法。他指出，这种心态导致职场中围绕AI产生一种“负面观感”（stigma）。

这些数据进一步证实职场中未经授权使用AI的现象十分普遍。追踪数百家公司数据流向的数据安全公司Cyber​​haven也发现，三分之一的员工通过个人账户使用AI，且近40%的AI交互涉及敏感数据。微软10月份发布的一份报告则显示，未经授权使用AI的比例高达71%。

英国国家网络安全中心（NCSC）上星期警告“影子AI”（shadow AI）带来的隐性风险，即员工绕过机构批准的系统，在工作中使用AI，包括敏感信息外泄以及难以追踪决策过程等问题。NCSC的奇斯蒙（David Chismon）说，这种现象“非常普遍”，并称“IT安全团队不应以为自己掌握了全貌。”

奇斯蒙说：“企业无法封锁所有潜在AI工具的连接，因此需要建立一种积极的网络安全文化，就员工希望使用的工具展开公开对话，并针对如何安全使用AI设定明确的指导原则。”

律师事务所Travers Smith专注于技术领域的合伙人朗斯特（James Longster）指出，使用未经授权IT工具的现象由来已久，并非始于AI时代。他将目前的情况比作过去员工使用USB闪存盘和个人云端储存服务。

他说：“企业面临的问题在于，当员工使用未经授权的AI系统时，这些系统往往是面向大众的商业版AI，它们会收集用户数据并用于模型训练……员工可能会将公司的核心机密上传到这类商用AI平台中。”

Travers Smith律师事务所专门负责劳动法事务的合伙人默里（Ailie Murray）也说，企业对未经授权使用AI的行为日益担忧，但目前这一趋势尚处于“早期阶段”。

默里说：“其中一个问题是，如果员工使用自己的手机和个人ChatGPT，雇主未必能够掌握相关证据。”

她还说，目前存在一个灰色地带，即员工究竟是在利用AI获取一般知识，还是用AI完成工作任务。

更直接的问题是，由于雇主跟不上AI的发展步伐，员工往往选择自行使用AI工具。德勤调查的大多数受访者认为，公司领导层对AI的了解程度很低，甚至完全不了解；一半使用AI的员工则说，他们没有接受过正式的指导或培训。

这与埃森哲（Accenture）此前的一份报告结果相呼应，即尽管员工已迅速将AI应用于处理琐碎任务，但企业层面的变革进展缓慢，尚未围绕这项技术调整系统和工作流程。

目前已有初步迹象显示，AI正推动英国经济走出低迷。英国国家统计局指出，AI是英国经济年化增长率达到2.4%的主要推动力之一。不过，要充分发挥AI在职场的潜力，企业可能需要加快步伐，跟上员工采用AI的速度。

《金融时报》早前报道，英国格洛斯特郡（Gloucestershire）警方开除一名违反警队规定使用AI的员工。这名员工也通过个人账号绕过被屏蔽的网站。此外，英国独立警察行为办公室正调查一名警员涉嫌因使用AI而构成严重失当行为。

另一起案件正在劳动法庭审理中，雇主声称解雇员工是因为对方过度依赖AI生成的文案，而员工则辩称自己被解雇是因为对公司的数据处理方式提出质疑。