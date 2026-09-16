（利雅得综合电）沙特阿拉伯击落一架疑似胡塞武装组织向伊斯兰教圣城麦加发动的无人机，伊斯兰合作组织与阿拉伯国家联盟对胡塞武装袭击圣城之举作出强烈谴责，指胡塞逾越阿拉伯国家“红线”，联军势必毫不犹豫反击。

另据知情人士的消息，美国与胡塞武装就也门局势秘密会晤，以色列也在美国协调下正同沙特探讨如何为沙特针对胡塞武装的军事行动提供支援。这显示中东两场战局的界线似已愈发模糊，局势进一步扩大升级似已是大势所趋。

沙特主导的阿拉伯多国联军发言人马利基星期三（9月16日）说，沙特防空部队前一晚在麦加以南击落一架胡塞武装无人机，阻止它闯入圣城禁飞区。这是胡塞武装继2017年发射弹道导弹之后，再次试图攻击麦加。

麦加每年吸引数百万穆斯林前往朝圣，沙特星期二曾对当地发布安全警报。

联军强调，麦加安全是一条“红线”，“联军会毫不犹豫地针对胡塞民兵恐怖分子采取必要且具威慑力的措施”。

沙特政府星期三晚些时候谴责对麦加发动攻击是“懦弱的恐怖袭击”，同时重申自身合法权利，誓言采取一切必要措施，捍卫麦加两座圣寺、朝圣者和其他相关人员的安全。

伊斯兰合作组织与阿拉伯国家联盟，也对袭击作出谴责。

胡塞武装则驳斥袭击指控，称这种说法是“老掉牙的谎言，以前就用过，如今再也骗不了任何人”。

9月15日的视频画面显示，悬挂巴拿马国旗的盖亚号油轮在霍尔木兹海峡遭袭受损，船体冒出浓烟。伊朗方面说，这艘油轮通过受限且不安全的航线时触雷起火；美军否认这个说法。（路透社）

胡塞武装与沙特之间的冲突近期重燃，使中东局势进一步升温。胡塞武装上周宣布，已控制也门红海沿岸全境和曼德海峡。

胡塞武装军事发言人萨雷星期三说，沙特本周对也门实施多达450次空袭，胡塞武装击落了一架沙特F-15战斗机。沙特支持的也门政府官员也承认，政府部队与沙特军队正在对胡塞武装阵地进行空袭，尽管利雅得方面尚未证实这个说法。

鉴于局势有升级迹象，美国星期二（15日）促欲前往沙特的公民重新考虑行程，并禁止政府人员在也门边境约32公里以内区域活动。

另据五名知情人士告诉路透社，美国官员上周末在阿曼与胡塞武装代表秘密会晤。胡塞武装向美方表明无意攻击美国船只，也不会攻击沙特以外的其他船只，包括以色列船，并承诺遵守2025年与美国达成的停火协议。

沙特王储穆罕默德上周致电美国总统特朗普，就胡塞武装的威胁寻求美方军事支持，但迄今美方支持只限情报援助。

另据两名以色列官员向美国新闻网站Axios透露，美以两国及多个阿拉伯国家的高级军事指挥官上周在德国举行闭门会议，讨论中东地区的紧张局势。

这是美以伊开战半年多来首次召开这类会议。组织会议的美国中央司令部司令库珀重申，虽然伊朗对中东的多个美军基地发动袭击，但美军不会撤出。

知情者说，以色列正在美国中央司令部的协助下，探讨如何支持沙特针对胡塞武装的军事行动，并参照此前对阿联酋的支持模式，提供情报、监视和侦察方面的协助。