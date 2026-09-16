美国总统特朗普特使科尔说，白罗斯已同意释放25名囚犯，以换取美国进一步放宽制裁。

路透社报道，科尔（John Coale）星期三（9月16日）在白罗斯首都明斯克说：“我们达成一项临时协议……白罗斯将释放25人，而美国则将解除对两家公司的制裁。”

这次获释的25人远少于科尔今年3月上次访问明斯克时谈判促成的250人。不过，科尔说，双方将继续解决遗留问题，为释放更多囚犯以及进一步解除制裁铺路。

他在社媒发文称：“我们将继续改善美白关系，并努力争取在不久的将来释放更多人。我们的工作尚未结束！”

他预计将在一个月左右再次访问白罗斯，希望能促成数百名囚犯获释。“我有信心能让更多人获释。”

这项协议是自去年以来持续进行的漫长谈判内容之一。在谈判中，华盛顿一直敦促白罗斯总统卢卡申科释放数百人，包括人权活动人士、政治活动人员、记者和律师，以换取制裁的减免。

由于卢卡申科是俄罗斯总统普京的亲密盟友，这项谈判十分敏感。西方长期因卢卡申科打压反对者以及支持俄罗斯对乌克兰的战争而对他采取孤立政策。欧盟对俄罗斯的制裁目前仍然维持。

流亡海外的白罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅说，这25人已安全抵达邻国立陶宛。

据人权组织“维亚斯纳”（Viasna）称，获释人员包括记者阿利亚克桑德劳（Andrei Alyaksandrau）。他此前被判14年监禁；他的妻子兹洛比娜（Iryna Zlobina）则被判处九年监禁。

当局也释放独立新闻门户网站TUT.BY的负责人切基纳（Liudmila Chekina）。这个网站于2021年被关闭，她此前被判12年监禁。

一名知情人士透露，除了这25人，预计将有大量囚犯获释，但他们将留在白罗斯国内。

尽管自去年年中以来，科尔已通过谈判促成数百名囚犯的获释，但遭白罗斯当局取缔的“维亚斯纳”组织指出，截至本周初，白罗斯仍关押900多名政治犯。这些囚犯最常面临的指控包括从事“极端主义”活动、密谋夺取政权、煽动仇恨以及侮辱总统等。

卢卡申科星期二（14日）与科尔会谈时否认这些人属于政治犯，并驳斥人权组织和流亡反对派的说法，即他不断逮捕新的人，以取代获释的囚犯。

另外，美国将解除制裁的两家公司分别是油漆和工业涂料制造商Lakokraska，以及负责林业、纸浆和造纸业的国有企业Bellesbumprom。美国对这两家公司的制裁分别自2008年和2023年实施至今。

科尔星期二也向卢卡申科承诺，将促使美国银行解冻并归还数千万美元的白罗斯资产。