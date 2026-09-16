科索沃战争罪法庭裁定前总统萨奇犯下战争罪，包括谋杀、酷刑和非法拘禁，并判他25年监禁。

路透社报道，法庭星期三（9月16日）作出这项裁决。现年58岁的萨奇（Hashim Thaci）被裁定非法任意拘禁385人、对303人施以酷刑，以及残酷对待约50人。

法庭也说，科索沃解放军成员杀害了96名政治对手，以及被认为与塞尔维亚安全部队合作的人，萨奇因此被裁定犯有谋杀罪，并指他“积极参与并煽动犯罪”。

这些罪行发生于20世纪90年代科索沃脱离塞尔维亚的暴力冲突期间，当时萨奇曾担任科索沃解放军的最高指挥官，领导相关行动。

法官宣读判决和刑期时，萨奇全程保持沉默。他此前否认所有指控。

这项判决受到科索沃和塞尔维亚密切关注。1998年至1999年的科索沃战争，以及科索沃2008年宣布独立，至今仍是当地阿尔巴尼亚族人与塞尔维亚族之间的紧张根源。

萨奇在许多科索沃阿尔巴尼亚族人心中依然备受尊崇，而科索沃战争罪法庭在当地却普遍引起反感。

在科索沃首都普里什蒂纳，数千人通过大屏幕观看宣判实况。人群对判决发出嘘声，并高喊“萨奇、萨奇”，一些人甚至当场落泪。

在海牙的科索沃专门分庭外，数十名萨奇支持者在宣判前聚集，并挥舞科索沃解放军旗帜。