日本首相高市早苗在上台将满一年之际，于星期三（9月16日）调整了自民党高层人事。她也敲定星期四（17日）进行内阁改组，让执政伙伴日本维新会的成员入阁，以便为明年的参议院选战铺路。

高市去年10月当选自民党总裁，被认为是党内大佬麻生太郎（85岁）凭派系的人数优势拉了她一把。在这次的党人事变动中，高市保留了麻生及其妹夫、干事长铃木俊一。这个安排显示她不敢得罪麻生，并要为明年连任党总裁铺路。

此前外界盛传高市希望重用安倍派成员出任要职。最终，安倍派的代理干事长萩生田光一（63岁）以及选举对策委员长西村康稔（63岁）均留任原职。

不过，高市也借这次人事调整安插了亲信。除政务调查会长小林鹰之（51岁）外，还提拔了曾在首相官邸与她共事的前副内阁秘书长村井英树（46岁）担任国会对策委员长一职。原任的梶山弘志（70岁）转任总务会长。

分析认为，从未入阁的村井跃升为党干部实属罕见，这或许意在展现自民党“焕然一新”的形象。基于村井之前是官邸官员，他负责国会对策也意味着高市可以主导10月召集的临时国会运作，防止在降低消费税这一敏感议题上遭遇刁难。

在自民党全体会议上，高市就这波人事变动表态称：“为了实现重大的政策转型，我希望建立一个能充分凝聚自民党与政府力量的体制，合力开创日本的未来。”

党干事长铃木则说：“自民党还未掌控参院，在国内和国际上也都面临诸多挑战，高市首相要推进政策改革，关键在于政治稳定。我们将继续团结党内，并与执政伙伴日本维新会加强合作。”

高市星期三与日本维新会党魁吉村洋文会谈，敲定在星期四进行的内阁改组中，起用该党前干事长中司宏入阁。据报道，除外长茂木敏充、财长片山皋月、防长小泉进次郎等核心阁僚留任外，高市准备撤换一半阁员。

据《朝日新闻》披露，高市此次内阁改组将力求“摆脱派系束缚”，摒弃过去依据议员当选次数来推荐阁僚的惯例。为此，她曾于8月对党内议员进行了问卷调查。高市告诉一名亲信：“所有的问卷我都亲自过目了，这是为了要找合适的（内阁）人选。”