尽管关于人工智能威胁的担忧占据全球新闻头条，但这项技术在日本正被用于一个更“甜蜜”的用途，即开发前所未见的便利店甜点。

法新社报道，为了满足那些厌倦了常规鸡蛋三明治和饭团的顾客，日本大型连锁便利店正利用人工智能（AI）来开发新产品，包括一些意想不到的口味。

日本大型便利店运营商之一的罗森（Lawson）星期二（9月15日）说，将推出三款新食品，包括腌黄瓜口味的柠檬挞，以及一款内含红豆沙、人造黄油和酸奶奶油的面包卷。

这些产品将于本月在东京及周边地区上市，开发构思围绕“这到底是什么？但味道真棒”这一主题，并借助AI技术进行研发。

公司在文告中说：“为了构思出不受既有思维模式或市场趋势束缚的点子，我们在头脑风暴阶段使用了AI，而没有依赖过往的销售数据或市场统计资料。”

与此同时，竞争对手全家（FamilyMart）也说，他们将销售数据输入AI系统，以协助开发一款新甜点——这是一种法式“可露丽”（canele）糕点，在面团中加入红薯泥，顶部则淋上焦糖酱。

全家发言人告诉法新社，这款甜点将于下周在全国范围内上架销售，公司希望创造出既新颖又能热销的产品。

据全家介绍，与罗森的产品一样，AI主要用于提供创意，产品开发过程仍由人类专家参与。

实际上，这并非全家首次推出由AI建议开发的甜点产品。

今年7月，全家首次测试AI开发产品，推出一款厚乳奶油夹心饼干三明治。由于三明治大获成功，公司决定正式将AI应用于产品开发，并计划在未来几个月内推出更多这类商品。