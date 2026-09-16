英国通信管理局发布的一项调查显示，约五分之一的英国成年人过去一个月曾使用人工智能（AI）应用或服务获取新闻，其中ChatGPT是使用最广泛的AI工具。

新华社报道，英国通信管理局星期二（9月15日）发布《2026年新闻消费年度报告》显示，网络平台正日益成为英国公众接触新闻的重要渠道。

过去一个月，有82%的成年人通过网络渠道获取新闻。其中，社交媒体和视频分享平台是常见的获取渠道。有60%成年人过去一个月使用这类平台获取新闻；在16岁至24岁人群，以及12至15岁儿童中，这一比例则高达78%。

这项调查也纳入人们通过AI平台获取新闻的情况。数据显示，21%的英国成年人过去一个月曾通过AI应用或服务获取新闻，这种使用方式在年轻人和较富裕家庭中更普遍。其中，13%的成年人使用ChatGPT获取新闻。

尽管AI正成为人们获取新闻的一种常见渠道，公众对AI撰写的新闻仍持较为谨慎的态度。56%的受访成年人说，与人类撰写的新闻相比，他们对AI撰写的新闻信任度更低。

报告说，虽然社交媒体、视频分享平台和AI平台已成为人们获取新闻的重要入口，但通过这些渠道接触到的许多新闻内容仍来自传统广播电视机构，而非平台上的原生内容创作者。

数据显示，有80%的英国成年人过去一个月通过各渠道获取源于英国广播公司的新闻内容，该公司仍是总体使用率最高的新闻提供方。

英国通信管理局市场情报总监麦克雷说，在如今这种信息“始终在线”的环境中，多数人并不会直接去寻找新闻，而是由各种网络中介将新闻推送至他们面前，而这些中介越来越多地由AI赋能。“不过，尽管受众发现新闻的方式正发生变化，他们对于自己信任哪些新闻来源仍具有较强辨别力。”