世界经济论坛与职场社交平台领英发布联合报告，警告人工智能的兴起可能会加剧劳动力市场中的性别不平等。

法新社报道，世界经济论坛（World Economic Forum）执行委员会成员扎希迪（Saadia Zahidi）星期三（9月16日）在伦敦举行的《2026年全球性别差距报告》发布会上说：“我们发现，那些正受到人工智能（AI）冲击的职位，往往是女性从业者高度集中的领域。”

她说：“过去几十年里，白领职位为许多女性提供就业机会和不错的收入；而如今恰恰是这些职位正面临着AI带来的冲击。”

报告显示，在AI企业中，男女就业比例的差距更加明显。在各个职位层级，女性的占比都明显低于类似的非AI企业。

领英（LinkedIn）董事总经理杜克（Sue Duke）在活动上指出：“在AI工程类职位中，女性仅占五分之一。”

杜克根据报告结果说，如果科学领域和新兴AI职位中没有更多女性，AI所创造的经济机会可能主要使男性受益。

为了避免不平等现象进一步加剧，杜克强调，政府和企业必须从一开始就投入资源，让女性接受AI相关培训并担任相关职位，同时在她们职业生涯的各个阶段持续提供支持。

世界经济论坛首次发布相关报告至今已有20年，全球性别差距虽然有所缩小，但最新数据显示，过去10年缩小性别不平等的速度较前10年有所放缓。