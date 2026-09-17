美国联邦储备局星期三自2023年以来首次上调利率，无视总统特朗普关于降息的要求。美联储主席沃什强调，必须遏制长期处于“过高”水平的通胀。

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）星期三（9月16日）一致投票决定加息25个基点，把联邦基金利率目标区间提高至3.75%至4%。

由特朗普任命的沃什说，这是一个“重大”但必须做出的决定。

他在新闻发布会上说：“显而易见的事实是，通胀率过高，且这种高通胀状态已持续太久。”

经济预测摘要显示，绝大多数决策者认为，年底前很可能还需要至少再加息一次。

多年来，美国居民和企业一直饱受通胀率高于目标水平的困扰。特朗普对伊朗采取军事行动、推行标志性的关税政策，以及人工智能（AI）热潮持续升温，也令物价大幅飙升。

特朗普对美联储的决定反应强烈，再次在社交媒体上呼吁降息，并要求迅速行动。

自上任以来，特朗普对美联储的独立性发起了前所未有的攻击。为了寻求降息以刺激经济活动，他曾试图解雇一名美联储理事，并对沃什的前任发起了刑事调查。

不过，与过去对待前美联储主席鲍威尔时惯用的做法不同，特朗普星期三并未直接侮辱或批评沃什。

特朗普：利率应降至1%或更低

特朗普在自家社媒平台Truth Social发文说，美国利率“应为1%或更低”，因为“我国正迎来新投资的繁荣期”，且拥有“全球最佳信誉”。

特朗普认为，利率使美国在与其他经济体竞争时处于劣势。他将这个问题与美国贸易逆差挂钩，并说：“我们在‘供养’世界上几乎每一个国家，这种情况不能再继续下去。降低美国的利率，而且要快！”