据哥伦比亚广播公司（CBS）新闻报道，美军拍摄的图像显示，伊朗针对中东美军军事设施的打击造成了严重破坏，其中包括一架被摧毁的飞机、破烂不堪的帐篷以及被炸得支离破碎的拖车。

CBS星期二（9月15日）晚间报道称，这些未标注日期的图像拍摄于沙特阿拉伯的一个基地以及科威特的两个设施。提供图像的美方人员因受美军规定限制，要求匿名。

报道引述一名美军的话说：“我们的基地遭受了严重破坏，但这些情况并未向美国公众通报。”他形容：“我们就像是闭着眼睛挨了一记重拳。”

五角大楼监察长本周早些时候发布的一份报告指出，负责美军中东地区事务的中央司令部（CENTCOM）报告称，美方设施和装备遭受了广泛破坏。

中央司令部在报告中指出，伊朗的打击行动“导致科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼和约旦境内美军基地的数百栋建筑物及设施受损或被毁”。

报告也指出，期间有数十架美军飞机被毁或受损。

根据报告，截至6月29日，美国战争部估算战争成本为334亿美元（约427亿新元），但不包括修复基础设施的费用。