据澳大利亚媒体周四报道，澳洲将禁止留学生在求学期间携伴侣及子女随行，并收紧临时移民转换签证的规定。

澳洲广播公司（ABC News）引述未具名消息人士报道，澳洲内政部长伯克将于周四（9月17日）晚些时候在国家新闻俱乐部发表讲话，宣布到2028年将净海外移民人数从目前的约30万人减至22.5万人。

伯克的办公室未回应路透社的置评请求。

目前，国际学生的配偶和伴侣可以在澳洲工作，尽管他们获准的工作时长取决于学生所修读的课程。学生还可以携带未满18岁的受抚养子女。

澳洲政府此举是在极右翼反对党一国党本周宣布，计划在三年内将临时移民人数削减75万人，以给予澳洲人“喘息空间”之后做出的。一国党在近期的民调中支持率大幅攀升。

澳洲的移民流入主要由国际学生、背包客和临时技术工人构成。在经历了近两年的冠病疫情限制措施后，随着澳洲于2022年2月重新开放边境，移民人数曾出现激增。

尽管如此，过去两年移民人数已呈下降趋势，但批评人士仍认为，移民涌入加剧了住房和基础设施的压力，并对社会凝聚力造成了负担。

官方数据显示，在截至2025年6月30日的一年中，净海外移民总数为30.6万人，其中留学生占总数的一半以上。净移民人数在2023年达到51.8万人的峰值后，于2024年降至42.9万人。