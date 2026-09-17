科学家周四说，上个月发生在中尼边境、导致1400多人丧生及至少6600人失踪的致命冰川山体崩塌灾害中，气候变化是一个核心因素。

然而，世界天气归因组织（World Weather Attribution，简称WWA）的科学家指出，这场灾害并非由单一极端天气事件引发，而是一场由长期变暖、冰川退缩、多年冻土融化及地质不稳定性共同促成的“复合型危机”。

据WWA星期四（9月17日）发布的报告：“持续不断的变暖抬高了喜马拉雅高海拔地区的冰冻界限高度，使得深埋于基岩中的冰体和多年冻土暴露在更高、持续时间更长的融化温度之下，从而削弱了山坡的稳定性。”

8月26日，朗当利龙峰（Langtang Lirung）发生大规模岩石与冰川崩塌，引发了夹杂着水、冰和碎屑的巨大洪流，冲向下游并摧毁了沿途的社区与基础设施。

报告的共同作者、荷兰乌得勒支大学的伊默泽尔（Walter Immerzeel）指出，该地区正经历着“根本性且不可逆转的变化”，冰川退缩和多年冻土退化正在破坏山体的稳定性。

他告诉记者：“我们的结论是，这是一个地质结构脆弱的山峰，其稳定性可能早在2015年地震时就已受损，而冰川退缩和多年冻土层崩塌进一步破坏了它的稳定性。”

研究发现，2026年7月和8月是当地有记录以来最热的月份，2025年年底的大雪则导致崩塌前融水量的增加。

报告指出，2015年尼泊尔发生的7.8级地震可能进一步削弱了山峰的稳定性，尽管其具体影响尚不明确。