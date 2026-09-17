美国总统特朗普周三警告，如果欧盟允许加拿大成为“准成员”，可能构成对美国的“敌对行为”，届时美国将通过加征关税，甚至停止部分贸易的方式作出回应。

欧盟委员会主席冯德莱恩周三（9月16日）提议加拿大成为欧盟第一个“准成员国”。正与加拿大打关税战的特朗普对此极为不满，随即向欧盟发出威胁。

特朗普称，美国的态度主要取决于欧盟领导人的意图，“如果是善意的，那就没问题。如果是恶意的，我们将对欧洲征收非常高的关税。”

他还暗示，美国可能在某些领域切断与欧盟的贸易往来。

特朗普宣称，加拿大是一个“糟糕的贸易伙伴”，加拿大加入欧盟的前景是“可笑的”。

加拿大总理卡尼本周早些时候说，加拿大正在寻求与欧盟建立一种“独特的联盟关系”，但并非寻求加入欧盟。

对此，冯德莱恩周三说：“我说过，我们必须紧迫地重新构想我们的伙伴关系。因此，我希望与您共同努力，为加拿大成为欧盟首个准成员国打开大门。”

冯德莱恩称，欧盟和加拿大将在多个领域开展合作，包括制造业、人工智能（AI）、关键矿产和能源等。她强调，“这是一种并非针对任何其他人的伙伴关系”。分析认为，这可能是为了避免激怒特朗普。