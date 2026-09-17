吸烟是心血管疾病，包括心脏病发作和中风的主要诱因。此外，接触二手烟也会使不吸烟人群面临健康风险。但研究发现，吸烟者对这些风险的认知存在显著不足。

近期发表在英国跨领域医学期刊（BMJ Open）的一项研究发现，在46个国家接受调查的人群中，超过九成的人都知道吸烟会导致肺癌，但了解吸烟对心血管系统危害的人数却要少得多。至于二手烟对心血管健康的危害，人们的认知度则更低。

美国有线电视新闻网（CNN）报道指，约有92%的吸烟者知道吸烟会导致肺癌。相比之下，在一项分析中，85%的受访者了解吸烟与心脏病之间的关联，而在另一项分析中，80%的人知道它与心脏病发作有关。知道吸烟与中风有关的人分别只有75%和66%。

对于二手烟危害的认知差距则更为明显。根据不同的调查结果，虽然有77%至82%的人知道二手烟会导致肺癌，但仅62%至73%的人知道它会导致心脏病或心脏病发作。

医学专家指出，充分了解各种风险的吸烟者，往往更有动力戒烟，这一点对于二手烟问题同样至关重要。

美国急诊科医生莉安娜·温（Leana Wen）告诉CNN：“如果吸烟者未意识到自己产生的烟雾会增加周围人群的心血管疾病风险，他们可能就不会采取预防措施，从而无法保护家人、朋友和同事免受二手烟的侵害。”