联合国警告，全球水循环正变得日益反常，在水量极度匮乏与极度充沛之间剧烈波动。预计一场史无前例的厄尔尼诺现象将进一步加剧这一长期趋势。

水循环（Water Cycle）是指水在地球表面、大气层和地下之间，通过吸收太阳能不断运动和改变形态的无休止过程。

世界气象组织（WMO）在星期四（9月17日）发表的报告中指出，2025年是全球河流30多年来最干旱的年份之一。

这份年度《全球水资源状况》报告还发现，2025年全球各地的冰川均出现萎缩。与此同时，世界许多地区的地下水位也在持续多年下降。总体而言，全球淡水储量，包括地下水、湖泊与河流、土壤水分、植被以及冰雪中储存的水量总和延续了长达十年的下降趋势。

世界气象组织秘书长绍洛特别担忧地下水和冰川等“缓慢储备”不断减少。她指出，这些储备过去一直发挥着地球“储蓄账户”的作用。

她告诉记者，这些储备能够缓冲气候恶劣年份带来的冲击，避免单次干旱或旱季直接演变成水资源危机。但她说：“现在我们正在消耗储备。”

此外，冰川也在急剧萎缩。2025年标志着全球各地的冰川连续第四年出现显著的冰量流失。

报告估算，2023年至2025年间，全球冰川流失的冰量相当于1400吉吨，这一水量足以填满5.6亿个奥林匹克标准游泳池，或者相当于全球年淡水取水量的约三分之一。

绍洛指出，地下水的情况也一样，2025年全球近三分之二的监测井显示出偏离历史正常水平的状态。她强调，这一现象正伴随着“更多与水相关的灾害”同时发生。

她特别提到了当前的厄尔尼诺现象，预计这将是自40年前开始有可比记录以来最强的一次。