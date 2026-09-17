日本首相高市早苗星期四（9月17日）改组内阁，这是她自去年10月上台以来首次改组内阁。日本执政党自民党的执政伙伴日本维新会议员在这次改组中首次入阁。

新华社报道，当天下午公布的内阁名单显示，内阁秘书长官木原稔、外长茂木敏充、防长小泉进次郎、财长片山皋月等人留任。

在首次入阁的人员中，众议员簗和生与关芳弘曾因自民党的“黑金”丑闻而受到党内处分，这次分别担任农林水产部长和文部科学部长。这也是“黑金”丑闻曝光后，首度有因此受到党内处分的议员入阁。

维新会的前干事长中司宏担任规制改革担当部长，这也是维新会议员首次入阁，标志着自民党与维新会由阁外合作转向阁内合作。

日本经济产业省前官员古贺茂明说，在外交和安全保障政策方面，维新会甚至比高市更加鹰派，可能会助推高市推进鹰派政策。

这次改组的另一个焦点是日本前总务部长林芳正没有入阁。林芳正是去年自民党总裁选举时高市的竞争者。

分析人士认为，这番人事安排一方面表明高市将继续推进既定的扩军备武政策、积极的财政政策和外交政策。

高市政府计划今年底前修订“安保三文件”，其中可能包括大量引进无人装备、推进高超音速导弹量产等内容。另一方面，高市此次改组内阁也意在巩固政权基础，谋求在明年秋季的自民党总裁选举中实现连任。

按照组阁流程，星期四下午在皇居举行内阁成员认证仪式后，新内阁将正式成立。