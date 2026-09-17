（华盛顿／利雅得综合电）美国总统特朗普说，他希望针对伊朗的战争可以快点结束。他重申伊朗希望达成协议，还称已收到来自伊朗的消息。

特朗普星期三（9月16日）傍晚对记者说：“希望我们已接近这场战争的尾声”。

针对伊朗，他说：“他们（伊方）想要达成协议。我们就看结果如何”。他还说，已直接收到来自伊朗方面的消息，但没有作详细说明。

美国新闻网站Axios星期三报道，特朗普下周二将在联合国大会举行期间，与沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼的领导人或外交部长会晤，讨论针对伊朗战争的后续步骤。

报道引述消息称，会谈将重点探讨美国对战后战略的构想。特朗普和幕僚们正着手制定一项战后计划，预计在中期选举后敲定。

白宫和美国国务院没有对有关报道置评。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）星期二报道，根据匿名人员提供的美军照片，伊朗攻击中东的美军军事设施造成严重破坏，包括一架被摧毁的飞机、破烂不堪的帐篷，以及被炸得支离破碎的拖车。

这些未标注拍摄日期的图像，摄自沙特一个基地和科威特的两个设施。一名美军人员说：“我们的基地被严重破坏，但美国民众对这些信息并不知情。”

美国国防部监察长星期一在提交给国会的报告中说，科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、沙特、伊拉克、阿曼和约旦境内的美军基地遭到伊朗攻击，至今有数百处建筑物和设施受损或被毁。此外，美军也有不少战机和无人机折损。

胡塞武装组织星期三（9月16日）说，他们击落沙特一架战斗机。根据胡塞武装发布的照片，几名胡塞武装分子在沙特战机残骸旁举枪庆贺。（路透社）

另外，胡塞武装组织星期三晚指责沙特在24小时内，对也门的塔伊兹省（Taiz）、马里卜省（Marib）和荷台达省发动40次空袭。过去一周，沙特发动450多次空袭。

胡塞武装发言人萨里说，胡塞武装过后反击，攻击沙特一处空军基地和红海港口城市延布（Yanbu）的国家石油公司设施。

萨里也说，胡塞武装击落击一架沙特战斗机。