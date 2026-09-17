英国国王查尔斯三世星期四（9月17日）将在苏格兰举行的一场会议上敦促科技巨头，确保人工智能发展以服务人类为目标，并避免人类“失去控制”。

综合法新社和彭博社报道，白金汉宫说，来自英伟达、谷歌DeepMind、OpenAI、Anthropic的高级代表，以及英国人工智能部长纳拉扬（Kanishka Narayan）将参加这场在邓弗里斯宫举行的会议。

据消息人士透露，英伟达公司首席执行官黄仁勋、首席财务官弗莱尔（Sarah Friar）、DeepMind首席执行官哈萨比斯（Demis Hassabis）以及美国量子计算公司IonQ的总裁德马西将出席会议。

白金汉宫的一份声明说，查尔斯国王将在会议开幕式上说：“这个世界上那些珍视我们人类及其重要道德价值的人，正焦急地寻求你们的保证，确保我们不会失去对自身命运的掌控。”

“你们肩负的任务不仅仅是推动技术进步，更要确保技术始终服务于人类、社会和自然世界。”

在峰会上，查尔斯国王将向各位高管提出两个关键问题：“第一，我们如何在确保安全的前提下，充分利用AI的优势？第二，我们如何建立国际合作与共识来实现这一目标，确保没有任何国家掉队，并使人类的未来得到保护？”