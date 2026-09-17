欧盟委员会主席冯德莱恩星期四（9月17日）提出一项广泛的儿童网络安全计划，拟禁止未满13岁儿童使用社交媒体，并要求网络服务商为儿童设计更安全的账户。

路透社报道，根据拟议的《欧盟儿童法案》，13至15岁儿童的社交媒体账号须受家长监管。社交媒体、视频分享平台、网络游戏，以及面向18岁以下人群的人工智能（AI）聊天机器人和伴侣服务，也将受到更严格限制。

这些规定包括禁止成瘾性的功能、基于用户画像推送内容、无限滚动功能及诱导奖励机制，并限制陌生人主动联系儿童。AI聊天机器人则须默认关闭。

平台还须通过年龄验证工具确认用户年龄，并提供家长控制及屏蔽、静音用户等功能。违规企业最高可面临相当于全球年营业额6%的罚款，并须缴付监管费用，用于资助监管机构的监督工作。

不过，科技游说团体 CCIA Europe警告称，大规模收集儿童年龄、身份及家长资料可能增加隐私泄露和网络犯罪的风险，并可能与其他欧盟法规产生重叠。