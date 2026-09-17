加拿大总理卡尼星期四在欧洲议会发表演讲，呼吁加拿大与欧洲建立“新联盟”，以应对外部压力。

综合法新社和路透社报道，卡尼星期四（9月17日）也说，加拿大欢迎欧盟提出让加拿大成为首个联席成员的构想，并指加拿大与欧洲“团结起来会更强大”，希望双方加强在人工智能、防务和能源等领域的合作。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期三（16日）在法国发表欧盟盟情咨文时，邀请加拿大成为欧盟首个联席会员。双方可在能源、关键矿产、电池、人工智能、网络安全、经济安全等领域加强合作，并表明“伙伴关系不是要对抗任何一方，而是要增强共同的实力”。

美国总统特朗普批评有关计划“可笑”，并威胁若计划落实，将对欧盟征收“非常严厉”的关税，或停止与欧盟的许多商品贸易。

卡尼随后回应说：“没有人能够支配我们的文化，或决定我们与谁达成国际协议。”

他强调，加拿大与欧洲的合作并非针对任何国家，“我们不寻求支配他国的权力”。

他说：“我们正在追求韧性，以确保没有任何人能够控制我们的开放市场，损害我们的主权，威胁我们的领土完整，或破坏我们的自由、民主和法治。”

卡尼也说，加拿大可帮助欧洲确保关键原材料的供应，并通过供应大量液化天然气和氢能来满足欧洲的需求。他也建议双方深化人工智能、航天、支付体系等领域的合作，推动数码贸易，并让两地青年更便利地工作和求学。