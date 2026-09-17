日本首相高市早苗第二次内阁成立，强调全体阁员将竭力落实竞选承诺，采取负责任且积极的财政政策，推进日本的潜在增长。由于降低消费税的财源未有说明，这被指极可能成为新内阁启动后的“火种”。

这是高市上台后，首次改组内阁。18名内阁成员中，内阁秘书长木原稔、财长片山皋月、防长小泉进次郎、经济安全保障部长小野田纪美等八人留任。撤换的10人里有七人首次入阁；其中，执政党联盟日本维新会成员中司宏（70岁）出任改革担当部长。

高市在记者会上强调，日本维新党成员首次入阁，象征着联合政府迈入新阶段。谈及新内阁将推动的政策，她说，要大胆进行改革，打造强大的经济，并构建富有韧性的外交与安全体系以应对全球挑战。包括《国家安全战略》在内的三份安全相关文件，计划于年底进行修订。

高市将在10月向国会的特别会议提交与消费税减免相关的法案。为了安抚外界担心的财源问题，她解释：“我要履行对当代人和后代人的责任，继续执行负责任且积极的财政政策，目标是增强日本的综合国力，促进国家的长期繁荣。”

谈及选人标准，高市透露，此次组阁参考了对议员发放的问卷调查，仔细考察每个人的专业知识、问题意识和积极性，旨在确保各项政策能够得到稳定审议与落实。

不过，高市主导的这次内阁改组也招致了外界批评，原因是她起用了自民党2023年涉及黑金丑闻的人物。他们是教育部长关芳弘以及农林水产部长簗和生。

此外，高市也被指将“忠臣”置于核心位置，把不同意见者排除在政府之外。上次曾与高市争夺党总裁位置的防长小泉进次郎、外长茂木敏充和政策调查会长小林鹰之都留任，唯独总务部长林芳正未能入阁。

林芳正是前首相岸田文雄领导的派系成员，曾担任防长、外长等要职。上次总裁选战中，他的首轮国会议员投票位列第二，得票多过高市。

自民党前干事长森山裕在星期四的一个电视台节目中评论道：“林芳正有能力胜任首相一职。”

《朝日新闻》分析指出，林芳正未入阁，实际上为明年9月的自民党总裁选举预留了一匹“黑马”。他极可能在明年的党总裁选战中凝聚“反高市”力量，与她再战一次。