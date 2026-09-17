意大利警方破获一个以意大利为基地、通过网络传播儿童性虐待材料的跨国组织，逮捕17人。

法新社报道，罗马检察官星期四（9月17日）说，一名意大利警方卧底赢得了犯罪团伙管理层信任，成为共同管理员并进入有关私密频道。

检方说，该组织由四名意大利人和一名瑞士人运营，内部运作“如同跨国企业”，成员负责管理群组和服务器、审核内容及利用程序机器人维持社群运作。

警方迄今查获约283吉字节（GB）非法资料，包括超过2万2000段视频和3万4000张儿童照片，受害儿童最小仅4岁。

这项名为“捕蝇行动”（Fly Trap）的调查追踪到Telegram一个名为“New Saga”的社群，拥有超过1000名全球用户，并以加密货币收费。用户须支付3至9美元（约3.8至11.5新元）不等的“捐款”或提供新的非法材料才能加入。

意大利当局已查明996个相关账户，涉及98个国家和地区，并将资料交予外国执法机构，促成多起逮捕行动。

这些年龄在22至28岁之间的管理员，使用名为“La Sala dei Re”（意为王者大厅）的聊天群进行内部沟通。

这项调查2024年在美国国土安全调查局（HSI）提供线索后展开，目前仍在进行。