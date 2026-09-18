美国总统特朗普说，伊朗战争已进入关键阶段，他正权衡是否重新发动大规模打击，以结束这场冲突。

特朗普星期四（9月17日）接受美国新闻网Axios专访时说：“我有一个重大决定要做。我是要彻底消灭他们，还是不这么做？这是一个重大抉择。我可能做出任何决定。”

尽管特朗普此前也曾发出类似威胁，但此次表态的时机颇为微妙。下周二（22日）联合国大会在纽约召开期间，特朗普将与沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼六国首脑举行会晤。

这次会晤可能影响对伊战争下一阶段的走向：是重回外交斡旋轨道，还是升级军事对抗。若特朗普有意重启大规模军事行动，必须先争取地区盟友的支持与配合。

特朗普近日已多次说，这场战争很快就会结束。但一些美国官员警告称，伊朗战争已陷入一种难以持续的“不战不和”僵局。他们认为，如果在美国中期选举之后仍未能达成协议，特朗普可能会重新诉诸大规模作战行动。

特朗普在访问中明确说，他希望利用此次联合国大会期间的会晤，直接听取地区盟友对战争下一步走向的意见。

特朗普拒绝透露他将在美国中期选举之前还是之后决定下一步行动。

被问及下周是否会在纽约会见以色列总理内坦亚胡时，特朗普答：“可能会”。

报道称，白宫也在筹划一项战后战略，旨在凝聚地区力量共同遏制伊朗，同时进一步推动以色列与邻国关系正常化。