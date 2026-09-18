美国国务院说，尽管美国和伊朗仍处于交战状态，且正为了结束战争而进行断断续续的谈判，但特朗普政府仍将允许伊朗高级官员出席下周在纽约举行的联合国大会。

路透社报道，美国国务院发言人星期四（9月17日）说，根据美国作为联合国东道国应尽的义务，美方将允许“来自伊朗政权的核心代表团”出席联合国大会。

这名发言人还说：“根据我们的政策，伊朗代表团的行程将受到限制，且被禁止购买奢侈品和其他商品。代表团的规模也比去年小。”

一名知情人士透露，这意味着伊朗总统佩泽希齐扬和外交部长阿拉格齐等官员将获得赴美签证。

过去，美国政府曾禁止伊朗代表团进入商店购物，并严格限制他们的活动范围，只能往返于联合国总部、伊朗驻联合国代表团驻地、伊朗驻联合国大使官邸和纽约肯尼迪国际机场之间。

伊朗外交部未立即回应路透社的置评请求。

美国总统特朗普17日接受美国新闻网Axios专访时说，伊朗战争已进入关键阶段，他正权衡是否重新发动大规模打击，以结束这场战争。

特朗普说：“我有一个重大决定要做。我是要彻底消灭他们，还是不这么做？这是一个重大抉择。我可能做出任何决定。”

第81届联合国大会的一般性辩论与高级别会议9月22日在纽约拉开帷幕。

联合国大会召开期间，特朗普将与沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼六国首脑举行会晤。

特朗普政府16日宣布，将拒绝巴勒斯坦官员入境出席联合国大会，此举旨在延续自去年生效的禁令。美方称，巴方采取了“使以色列和哈马斯的冲突国际化”的行动，包括在国际法庭对以色列提起诉讼。

一名巴勒斯坦官员透露，美国拒绝向巴勒斯坦总统阿巴斯发放签证。

根据1947年联合国《总部协定》，美国通常有义务允许外国外交官进入设在纽约的联合国总部。不过，华盛顿方面称，基于“国家安全、恐怖主义及外交政策”等原因，美方有权拒发签证。