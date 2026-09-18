也门政府军和胡塞武装官员星期四（9月17日）称，过去24小时，双方在曼德海峡附近激烈交火，争夺能够俯瞰这一中东地区重要航道的高地。

一名匿名也门政府军官员17日告诉新华社，自16日以来，也门南部拉赫季省卡赫布卜山区及周边高地持续发生激烈战斗，胡塞武装对政府军防御阵地发动新一轮攻势。

这名官员说：“战斗从昨晚开始一直没有停止。胡塞武装试图夺取高地，而政府军正在坚守阵地。”至少19名政府军士兵死亡、15人受伤，伤员已被送往也门南部港口城市亚丁的一家军方医院。

一名同样要求匿名的胡塞武装官员证实，截至17日，胡塞武装和政府军在曼德海峡附近的战事仍处于胶着状态，数处制高点几度易手，双方均未取得决定性突破。至少25名胡塞武装人员死亡，另有数人受伤。

这名军官告诉记者，沙特阿拉伯过去24小时对胡塞武装人员、车辆和阵地发动数十次空袭，同时为地面的也门政府军提供掩护。

近期，胡塞武装加大对也门政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特实施海上禁运。也门政府军和胡塞武装10日分别证实，胡塞武装当天攻占红海战略要地穆哈。胡塞武装11日称，自9月3日发动攻势以来，已在也门西部攻占约5400平方公里土地。也门政府方面同日说，胡塞武装已控制也门整个西部海岸并继续向南推进。