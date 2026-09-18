朝鲜劳动党中央委员会总务部长金与正谴责美国主导的多国联合军演，批评韩日等地区内国家参演，并暗示朝方将强硬应对。

朝中社星期五（9月18日）报道，金与正17日发表谈话，提及美国主导的联合军演“2026年太平洋先锋”（Pacific Vanguard 2026），称需要采取更强硬的反制措施。

她批评说，这项演习是美国为在本地区搞阵营对决制造的又一个战争把戏。她还谴责称，每届演习都有韩国和日本参加，体现出以美国为首的军事集团在美日韩三边军事合作框架内愈发“好战”。

金与正以“个人意见”为前提称，外界对朝鲜国家安全构成的威胁越大，朝方的反制力度也将越强。从实际行动上看，眼下各方对朝鲜的敌对程度达到空前水平。若朝方认为国家最高利益、军事主权及地区安全受到严重侵害，将动用一切可行手段做出应对。

“太平洋先锋”多国海上联合军演由美国海军第七舰队司令部主导举行，自2019年起每年都实施。据美国海军消息，今年演习于8月30日启动，有韩国、美国、澳大利亚等五国海军及日本海上自卫队参加。这项演习被认为具有牵制中国的性质。