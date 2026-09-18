德国总理默茨星期四说，自二战以来建立的欧洲和美国之间的“无条件跨大西洋友谊”时代可能已经结束。这是美国总统特朗普任内欧美关系恶化的最新表态。

彭博社报道，默茨星期四（9月17日）在柏林对党内成员说：“在可预见的未来，这种无条件的夸大西洋友谊世代可能已经结束。”

他也说，美国政治态度及对跨大西洋联盟的看法正在改变，这在过去是难以想象的情况。

默茨是在星期天（20日）柏林州选举前，于保守派政党总部发表竞选演讲时作出上述表态。他将当前德国与美国的关系，同过去美国总统访问柏林时的情景作对比，并提到美国前总统里根在柏林发表的著名演讲。

加拿大总理卡尼日前欢迎欧盟提出让加拿大成为首个联席成员的构想，特朗普则威胁，若他认为这“是一种敌对行为”，可能对欧盟加征新关税。

默茨过去也曾批评特朗普政府。今年4月，他曾说美国就伊朗战争寻求解决方案的谈判代表遭到“羞辱”，特朗普随后宣布从德国撤走约5000名美军。

默茨的最新表态也令人联想到前总理默克尔。她2017年曾说，二战后建立的可靠国际关系“在某种程度上已经结束”。