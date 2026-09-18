美国已批准向沙特阿拉伯出售48架F-35隐形战机，这是沙特自伊朗相关冲突爆发以来进行的最新一笔重大军购。

法新社报道，美国国务院星期四（9月17日）发表声明说，这笔总价值达243亿美元（约310亿新元）的军售，包括48架F-35战机和49台配套发动机，以及通信设备、备件、培训和其他保障设备。

国务院说：“拟议的军售将通过加强沙特的本土防卫，提高与美军的协同作战能力，增强沙特遏制当前及未来威胁的能力。”

声明还说，这笔交易将充实沙特的现役战机，并增强其空对空和空对地的自卫能力。

沙特驻华盛顿大使馆对这笔交易表示欢迎，称交易体现了沙特与美国关系的“稳固与持久”。

这项军售案仍须获得美国国会批准。即使获批，首批战机也要数年后才能交付沙特。

去年11月，沙特王储兼首相穆罕默德到访白宫，与美国总统特朗普会晤。会晤期间，美沙签署《美沙战略防务协议》，美国同意向沙特出售F-35战机，并将沙特列为美国的非北约主要盟友。

沙特长期以来寻求购买F-35战机。以色列是目前中东地区唯一装备这款战机的国家。尽管以沙两国正推动关系正常化，以色列官员仍对美国向利雅得出售这批战机表示担忧。

另据《纽约时报》本周报道，美国情报分析人员警告，北京可能借助与利雅得的伙伴关系获取F-35战机技术。美国众议院情报委员会民主党籍成员、众议员克里希纳莫西（Raja Krishnamoorthi）也以此为由，反对这笔军售。

克里希纳莫西发表声明说：“不应推进这笔交易，我们的情报界已经发出警告，称这可能让中国共产党有机会获取美国军事技术的尖端成果。”

F-35战机由美国洛克希德－马丁公司制造，是世界上最先进的隐形多功能喷气式战斗机之一，具备远程打击能力，能收集情报并与地面共享、指挥无人机群发起攻击、定位并摧毁敌方综合防空系统等。迄今为止，美国仅允许向最亲密的盟友出售F-35战机，包括一些欧洲北约盟国和以色列。

2019年，华盛顿将北约成员国土耳其踢出了F-35项目，原因是安卡拉采购俄罗斯防空系统，美国担忧莫斯科可能借此获取F-35战机的技术。