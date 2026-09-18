非洲疾控中心：刚果金伊波拉疫情仍未得到控制
在刚果（金）伊图里省布尼亚市霍霍公社，身穿个人防护装备的医务人员将已排除感染伊波拉病毒的儿童转移至安全区内的医疗中心。 （路透社）
非洲疾病预防控制中心说，现有数据尚不能确认刚果（金）本轮伊波拉疫情已达到峰值，疫情仍未得到控制。
新华社报道，非洲疾病预防控制中心主任卡塞亚星期四（9月17日）在线上发布会上说，刚果（金）当前疫情曲线总体略有下降，但这一趋势尚不稳定。
他说：“现有数据不能确认已达到疫情峰值，传播尚未得到持续控制。”有关部门还需进一步掌握传播链、加强社区监测，并防止疫情继续向新的地区扩散。
据刚果（金）卫生部发布的最新疫情报告，截至15日，全国累计报告7404起伊波拉确诊病例，其中3577起死亡，病死率为48.3%。疫情已波及七个省的62个卫生区，其中伊图里省确诊病例数约占全国总数的77.7%。
世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞16日在瑞士日内瓦举行的记者会上说，刚果（金）伊图里省的疫情防控已经出现“令人鼓舞的迹象”，但疫情仍在扩散并造成人员死亡。
刚果（金）5月15日宣布暴发伊波拉疫情。谭德塞8月12日说，刚果（金）本轮疫情已是有记录以来第二大伊波拉疫情。