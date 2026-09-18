非洲疾病预防控制中心说，现有数据尚不能确认刚果（金）本轮伊波拉疫情已达到峰值，疫情仍未得到控制。

新华社报道，非洲疾病预防控制中心主任卡塞亚星期四（9月17日）在线上发布会上说，刚果（金）当前疫情曲线总体略有下降，但这一趋势尚不稳定。

他说：“现有数据不能确认已达到疫情峰值，传播尚未得到持续控制。”有关部门还需进一步掌握传播链、加强社区监测，并防止疫情继续向新的地区扩散。

据刚果（金）卫生部发布的最新疫情报告，截至15日，全国累计报告7404起伊波拉确诊病例，其中3577起死亡，病死率为48.3%。疫情已波及七个省的62个卫生区，其中伊图里省确诊病例数约占全国总数的77.7%。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞16日在瑞士日内瓦举行的记者会上说，刚果（金）伊图里省的疫情防控已经出现“令人鼓舞的迹象”，但疫情仍在扩散并造成人员死亡。

刚果（金）5月15日宣布暴发伊波拉疫情。谭德塞8月12日说，刚果（金）本轮疫情已是有记录以来第二大伊波拉疫情。