科学家一个多世纪以来首次发现新的野生猫科物种。

玻利维亚研究人员星期四（9月17日）告诉法新社，这种提尔卡约虎猫（Leopardus tilcayo），在玻利维亚拉巴斯附近的永加斯（Yungas）山区被发现。

这种体型略小于家猫、身长约45厘米的猫科动物，毛色带有类似豹纹的斑点，耳朵呈圆形。当地居民过去曾误以为它只是普通家猫。

新发现的提尔卡约虎猫（Leopardus tilcayo）体型略小于家猫，曾被玻利维亚居民误以为是普通家猫。（路透社）

参与研究的生物学家兼《国家地理》探险家诺加莱斯－阿斯卡伦兹说，当地人称这种动物为“提尔卡约”，研究团队因此将它命名为Leopardus tilcayo。

她形容这一发现是“非同寻常的事”，因为过去100年来从未有新的野生猫科物种获正式描述。上一次发现新猫科物种是在1923年的乌拉圭草原猫。

目前仅发现两只提尔卡约虎猫，并已完成全基因组测序。其中一只雄猫被一个家庭收养后送往永加斯一家动物收容所；另一只雌猫曾遭当地人袭击，获救后已放归野外。

研究结果星期四刊登于《当代生物学》期刊，研究工作始于2021年。诺加莱斯－阿斯卡伦兹说，目前这种猫只在玻利维亚被发现，尚未在全球其他地区出现。

研究人员已将提尔卡约虎猫列为易危物种，但由于数量稀少，不排除未来被列为面临更高灭绝风险的物种。