巴黎检察机关已就涉及智能眼镜的疑似性骚扰案件展开刑事调查。随着这类设备迅速普及，法国数据保护机构也接获企业投诉，全球各国对智能眼镜带来的隐私和社会影响关注持续升温。

目前市面上有多款智能眼镜，而美国科技巨头Meta与Ray-Ban母公司EssilorLuxottica合作推出的智能眼镜占全球市场约76%。配备人工智能和微型摄像头的Meta智能眼镜去年销量达700万副，今年销售继续呈“指数式增长”。

巴黎检察院告诉路透社，近期至少启动一项刑事调查，源于有人利用智能眼镜拍摄街头女性，在未经同意下将影片上传社交媒体的性骚扰投诉。检方未透露涉案产品品牌，并称网络犯罪部门两周前测试了有关设备，以了解其可能被用于实施的犯罪行为。

法国数据保护机构CNIL说，已接获不到10宗涉及在工作场所使用智能眼镜的投诉，也越来越常接到企业询问能否禁止员工使用这类设备。

澳大利亚星期四（17日）说，出于隐私和安全考虑，正考虑禁止在政府工作场所使用带摄像头的智能眼镜，并称这可能是全球首例相关禁令。

智能眼镜录像时，镜框上的指示灯会亮起，但人权组织认为，这将避开被拍摄的责任转嫁给到个人身上，并敦促科技业者采取更多措施防止相关滥用行为。

法国网络安全组织e-Enfance法律专家莱让德说，看见指示灯亮起“不代表你同意被拍摄，也不代表同意自己的影像随后被传播给成千上万的人”。

法国法律禁止未经同意在私人场所拍摄他人影像，最高可判一年监禁或罚款4万5000欧元（约6万6000新元）。欧盟《人工智能法案》和《通用数据保护条例》（GDPR）也对人工智能设备及个人资料使用设有规定。