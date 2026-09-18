（华盛顿彭博电）美国预计将把针对贸易伙伴产能过剩而加征的新关税推迟到中美元首下周会面后才宣布，原因可能是要在中美谈判之际，继续掌握关税筹码。

彭博社早前报道，美国贸易代表办公室原本计划在特朗普总统下周迎来中国国家主席习近平到访前，发布关于产能过剩的调查报告，并建议对中国等贸易伙伴加征7.5%的关税。

不过据知情者于星期四（9月17日）最新透露，计划已经推迟，具体原因不明，但特朗普此前屡次以关税为手段向贸易伙伴施压。在习特会举行前夕，中美谈判代表预定本周末会面，针对任何可能达成的协议进行谈判。

至于最新关税率与之前预期的7.5%是否有变，目前也不明朗。这个税率将把特朗普第二任期内对华征收的总关税率恢复至20%左右。北京政府此前说，这个关税水平符合中美达成的贸易停战协议，若超出将出手反制。

对于美国持续以关税为谈判筹码，彭博分析指，美国谈判代表面对的关键问题是，这还有多大能耐迫使中国做出更有力的进出口承诺。中国出口商在2025年对华府的严厉关税所展现的韧性，可能已削弱了这种施压手法的效用。

在来临的中美元首峰会，两国预计探讨一系列问题，包括伊朗战争、贸易和人工智能。据《金融时报》早前报道，美方提议只延长关税停火期六个月，他们认为北京并未全面兑现习特去年10月在韩国釜山达成的稀土出口承诺，换取美国调降关税。

中国外交部星期四发表声明称，外长王毅当天与美国国务卿鲁比奥通电话，深入讨论两国来临的高层交往。

王毅强调，元首外交是中美关系的定盘星，双方要本着平等、尊重、互惠的精神，筹备好下阶段的高层交往。