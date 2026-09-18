（华盛顿综合电）美国和以色列今年2月袭击伊朗引发的能源危机，造成史上最大规模的全球能源流动中断。尽管油价飙升、中东冲突扩大、燃料短缺和通胀压力加剧，人们担心的经济崩溃始终没有发生，多数经济体勉强撑了过去。当前仍应注意的是，全球应对冲击的回旋余地正在缩小。

《纽约时报》星期四（9月17日）报道，中国削减原油进口，加上美国、日本和欧洲多个国家动用战略储备，一度缓解了压力。

然而，经济合作与发展组织38个成员国的石油库存水平，已降至数十年来最低水平。波斯湾地区一些替代运输路线，比如沙特阿拉伯的东西输油管道目前也无法运行。这意味着，经济应对冲击的回旋余地正在缩小，前景也日益黯淡。

曾担任美国国务院国际能源协调员的前官员、国际能源问题专家戈尔德温（David L. Goldwyn）预计，2027年的油价将维持在每桶80美元至100美元，燃料及化肥等相关产品价格上涨，还将进一步推高食品和运输成本。

凯投宏观（Capital Economics）首席经济师希林（Neil Shearing）说，中东地区能源运输航道受阻，将导致通货膨胀加剧。“目前的情况是，库存水平极低，而且霍尔木兹海峡尚无重新开放的迹象。”

亚洲开发银行预测，亚洲的通胀率预计将从去年的3.0％升至今年的5.2％。希林说，从现在到至少明年中，欧洲、英国和美国的通胀率将在3.5％至4％之间。

纽时分析指出，对物价的担忧正使各国中央银行面临加息压力，而加息将推高借贷成本并拖累经济增长。对像德国这个处于衰退边缘的国家而言，这将是一个沉重打击。

此外，美伊战争引发的连锁反应重创波斯湾地区的经济。国际货币基金组织（IMF）预测，作为液化天然气主要出口国的卡塔尔，它的经济今年将萎缩8.6％。沙特阿拉伯第二季度经济同比萎缩4.8％。

分析也说，尽管美国在很大程度上免受最严重的经济冲击，但这种情况可能会改变。戈尔德温说：“当你的所有贸易伙伴都深受高物价困扰，食品和运输成本都在上涨，你终究无法摆脱这些影响的。”

能源价格并非唯一的隐忧。关税正在推高成本，影响制造商和消费者。世界粮食计划署上个月警告，与厄尔尼诺现象相关的天气状况，可能导致多达5000万人陷入严重饥饿。