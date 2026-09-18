（华盛顿路透电）美国联邦调查局刚在上周，指控中国企业阿里巴巴抄袭美国Anthropic的人工智能（AI）模型。如今，美国联邦政府旗下网站却被爆出采用阿里巴巴的AI模型通义千问，供用户搜索拟议中的联邦法规。

由美国国家档案馆运营的《联邦公报》网站，星期三（9月16日）被发现使用通义千问（Qwen）。目前尚不清楚这个搜索工具是在什么时候上线，但在社交媒体上出现相关贴文后，搜索工具已在当天下架。

联邦调查局上周指控包括阿里巴巴在内的中国科技公司以“工业规模的蒸馏手法”，恶意抄袭美国AI模型，以开发自身的AI工具。

AI专家指出，在《联邦公报》网站使用中国AI工具未必构成国家安全风险，因为通义千问是一种开放权重模型，可在企业自身的信息技术基础设施上运行，使机构能够更好地控制原本可能与外部服务提供商共享的敏感数据。不过，这起事件仍引发外界质疑：联邦政府有关中国AI模型的表态是否存在自相矛盾之处。

美国非营利组织信息技术与创新基金会主席卡斯特罗认为，中美两国在构建更先进AI模型方面展开激烈的竞争，而美国某机构却选择使用中国制造的AI模型，两者之间存在矛盾。他说：“这是我见过最荒谬的事情之一。”

美国联邦众议院中国问题特别委员会的共和党籍主席穆勒纳尔说：“所有联邦政府实体都不应使用中国AI模型。这么做只会让联邦政府更加依赖中国AI模型，而这并不符合国家利益。”

乔治城大学法学院教授钱德说，使用通义千问似乎并未构成迫在眉睫的网络安全风险，尽管这取决于该模型的训练方式。由于《联邦公报》网站的内容本就是公开的，因此该模型并未处理敏感的政府信息。

美国弗吉尼亚州民主党议员、参议院情报委员会副主席沃纳在一份声明中指出，风险取决于美国数据是否已离开政府的安全边界，并由阿里巴巴控制的系统进行处理。

美国国家档案馆和白宫均未回应上述报道，联邦调查局则拒绝置评。中国驻华府大使馆发言人反驳联邦调查局上周的AI抄袭指控，称相关指控毫无依据。