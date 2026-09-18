（悉尼法新电）澳大利亚外交部助理部长西斯尔思韦特说，澳洲将拘留逾期逗留的游客，以起到震慑作用。

澳洲政府星期四（9月17日）宣布收紧多项移民签证政策，不再允许留学生携带家属入境，同时以抽签方式发放工作假期签证，并加强取缔签证逾期逗留者。

西斯尔思韦特星期五（18日）透露，逾期逗留者如今已增至7万7000人，当局将把他们送到移民拘留中心，以减少签证逾期逗留者的人数。

他告诉News24电视台，如果有人因旅游签证逾期逗留数周被抓，并在移民拘留中心待上数周，“这样的消息一旦传开后，这种威慑将促使人们遵守相关签证条件”。

澳洲外交部助理部长西斯尔思韦特星期五（9月18日）说，未来签证逾期的游客可能被关进移民拘留中心后遣返，以起到震慑作用。（路透社）

他强调，没有合法权利继续留在澳洲的人将面临后果，并会被遣返。

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移民部长伯克星期四宣布，当局将增设250个拘留床位，并增派100名合规执法人员，以将逾期逗留者安置在不同的设施中。

不过，澳洲旅游业委员会首席执行官麦克劳德指出，旅游业是澳洲经济的重要组成部分，讨论拘留游客不利于澳洲的形象。

她说：“我认为这无益于我们作为热情好客旅游目的地的声誉，甚至可能造成相当大的损害。”

澳洲难民委员会政策主管埃卡德则说，这项措施引发安全和法律方面的担忧，以惩罚性拘留改变行为可能不符合澳洲移民法规定。

她也指出，移民拘留系统长期面对人手不足及难以获取医疗服务等问题。