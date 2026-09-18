韩国总统李在明说，《9月平壤共同宣言》及《九一九韩朝军事协议》是韩朝双方为建设一个无需动武的朝鲜半岛共同思考后，作出的宝贵约定，韩方将这一里程碑作为指引，推动半岛和平。

韩联社报道，韩国国会星期五（9月18日）举行《9月平壤共同宣言》暨《韩朝军事协议》签署八周年纪念仪式，李在明在助理代读的贺词中，作出上述表态。

李在明说，2018年在平昌萌发的半岛和平之风，经板门店和新加坡延续到平壤。然而，令人遗憾的是，如今韩朝对话中断，合作之门关闭，敌对和对抗长期持续，给韩国经济和国家安全带来不必要的负担。

在金正恩领导下，朝鲜如今已在宪法和劳动党党章中将韩国明确定义为“最敌对国家”。平壤也多次试射导弹，并强烈批评韩国与美国的军事合作。

李在明指出，与八年前相比，朝鲜的核武能力进一步升级，外部环境也并非有利于韩国，但首尔方面会从力所能及的事情着手，让半岛重新焕发和平气息。

李在明也提到美国特朗普政府近期展现出与朝重启对话的迹象，并称韩方将竭尽全力，使这一努力促成朝美对话，从而引导各方对半岛终战及和平体制进行讨论。